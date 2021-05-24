أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الثلاثاء من جريدة الصباح

“ملتمس رقابة لإسقاط الحكومة”…”مغاربة بهولندا يحتكرون سوق الأسلحة”… “بوريطة يلوح بقطع العلاقات مع مدريد”… “”روشيرشي” يزور شيكات زوجته”… “ضحايا غالي يحاصرون غرفته”… “فضيحة عقارية تهز مجلس القنيطرة”… “إخلالات مهنية تجر قضاة للتأديب”… “الإغلاق والحجر… ارتباك وتذمر”… “فيديوهات… “الغراق” الإلكتروني”… خاص بعنوان “الحماية الاجتماعية… المسار والأفق”… “فيفا” يعدل لجان الجامعة”… ملف خاص بعنوان “فيديوهات… “الغراق” الإلكتروني”… وغيرها من الأخبار والمواضيع الوطنية والرياضية المثيرة، تجدونها في عدد غد الثلاثاء من جريدة الصباح.