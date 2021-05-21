وكالة أنباء أرجنتينية: الملك يواصل سياسته التضامنية تجاه الشعوب العربية

كتبت وكالة الأنباء الأرجنتينية “طوطال نيوز أجينسي” أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أعطى تعليماته لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، يواصل بصفته رئيس لجنة القدس “سياسته السلمية وتضامنه مع الشعوب العربية التي تمر بحالات طارئة”.

وأضافت الوكالة أن المغرب يسعى، من خلال المساعدات التي قدمها إلى سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تتكون في المجموع من 40 طنا، إلى “تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني”.

وتابعت أن هذه المساعدات، التي تم نقلها على متن طائرات تابعة للقوات المسلحة الملكية، تتألف من مواد غذائية أساسية وأدوية وأغطية.

وذكرت وسيلة الإعلام الأرجنتينية أن المغرب يواصل دعمه لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس إقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام، مشيرة إلى أن المملكة ترى أن استمرار التوتر لن يؤدي إلا إلى توسيع الهوة وزيادة الاحساس بالاستياء وتقليص فرص السلام في المنطقة.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، قد تفضل بإعطاء تعليماته السامية لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.