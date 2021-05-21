خاص
الصناعة التقليدية رافعة للتنمية
إحياء حرف موشكة على الانقراض ومسؤولو القطاع يراهنون على التسويق الوطني والدولي تشكل الصناعة التقليدية رافعة للتنمية بفاس، لمكانتها الاقتصادية والاجتماعية وما تختزنه من رصيد حضاري وثقافي وقدرات إبداعية تاريخية تختصر أبعاد الهوية الجهوية والمحلية، وتجعل منها مكونا أساسيا ورئيسيا في النسيج الاقتصادي، يرفع قيمة المنتوج الداخلي الخام ويشغل يداأكمل القراءة »
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