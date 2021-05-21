fbpx
الصباح الفني

فارس تتعرض للقرصنة

منذ 14 ثانية
تعرض الحساب الشخصي للممثلة الشابة سارة فارس على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” للقرصنة الإلكترونية. وقالت بطلة مسلسل “بنات العساس”، إنها فقدت حسابها لمدة 3 أيام، وعملت خلالها على استرجاعه بمساعدة شاب مختص. كما توجهت سارة فارس بشكرها لزميلاتها بعمل “بنات العساس” ،اللواتي دعمنها طيلة الفترة الماضية وعشن معها هذا المشكل،أكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ 14 ثانية
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى