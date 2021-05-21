الصباح الفني
فارس تتعرض للقرصنة
تعرض الحساب الشخصي للممثلة الشابة سارة فارس على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” للقرصنة الإلكترونية. وقالت بطلة مسلسل “بنات العساس”، إنها فقدت حسابها لمدة 3 أيام، وعملت خلالها على استرجاعه بمساعدة شاب مختص. كما توجهت سارة فارس بشكرها لزميلاتها بعمل “بنات العساس” ،اللواتي دعمنها طيلة الفترة الماضية وعشن معها هذا المشكل،أكمل القراءة »
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