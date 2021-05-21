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حوادث

إصابة شابين بالرصاص ضواحي سبتة

منذ 11 ثانية
نقلا للمستشفى الجهوي بطنجة وأجريت لأحدهما عملية جراحية لاستخراج رصاصة من فخذه عاش قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، الثلاثاء الماضي، حالة استثنائية إثر استقباله لشابين وصفت حالتهما الصحية بـ «الحرجة»، بعد إصابتهما بطلقات نارية من قبل الشرطة الإسبانية قرب المعبر الحدودي لباب سبتة المحتلة. وأفاد مصدر طبي، أنأكمل القراءة »


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منذ 11 ثانية
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