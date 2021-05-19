طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير يتألقون بأمريكا

أعلنت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير المعروفة اختصار بـ “ENCG ” عن تكلل اتفاقية الشراكة التي جمعتها بالجامعة الأمريكية Springfield، بالنجاح، إذ أن ثمار هذه الشراكة تكللت بتخرج الفوج الأول من الطلاب المستفيدين، بل بحصولهم على نتائج مشرفة تمهد لهم سبل التفوق والتميز في مجالاتهم.

وذكرت مصادر متطابقة أن الطلبة المستفيدين من الاتفاقية المتوجين بالنجاح هم مكاني سعد وبنجويدة حسناء وسبطي مارية وحسوني بدر ولعيالي لمياء.

وحصل الطالب مكاني سعد، على الرتبة الأولى في فوج التخرج للسنة الجارية.

وللمناسبة نفسها وجهت إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء، في شخص مديرها، نيابة عن باقي أطر المؤسسة، رسالة تهنئة إلى المتوجين، معربة عن افتخارها واعتزازها من الإنجاز الذي كان ثمرة لمجهوداتهم. كما تقدم بأحر التهاني للطلبة و عائلاتهم لحصولهم على شهادة MBAبنجاح وتفوق، واصفا إياهم بخير الممثلين للطلاب والسفراء لمؤسستهم ولبلدهم.

وتعد الجامعة الأمريكية Springfield، إحدى أعرق المؤسسات التعليم العالي دوليا، كما تفتح آفاقا واسعة للمتخرجين منها.