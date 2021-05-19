أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الخميس من جريدة الصباح

“خيرية إسلامية تسطو على عقارات أجانب”… “إسبانيا تغرق في ورطة غالي”… “483 طبيبا وممرضا

“في خدمة” أيت الطالب!”… “استعمالات انتخابية للمناصب العليا”… “سبع سنوات لأب اغتصب طفليه”…”التحقيق في رشوة بـ 400 مليون”…”الداخلية تأكل أبناءها”… خاص حول “مطعــــم “الشينــوا” في مهب الريح”… ملف بعنوان “”يوتـوب” و”إنستغـرام”…”الفلوس بالطوندونس”… “مدلهمة عرس خرق الطوارئ”… “عصابة نسوة للابتزاز والفدية”… “السلطات ترفع الحجر على الرجاء وأورالندو”… وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية تجدونها في عدد غد الخميس من جريدة الصباح.