وطنية
منع رحلات “الحراكة” نحو سبتة
الشرطة الإسبانية تطلق النار على مغاربة ومطاردات ليلية في شوارع المدينة المحتلة منعت المصالح الأمنية المغربية في محطات للقطار، أول أمس (الثلاثاء)، وصباح أمس (الأربعاء)، رحلات جماعية لمرشحين للهجرة كانوا بصدد التوجه إلى الحدود مع سبتة المحتلة، في الوقت الذي طارد الأمن والجيش الإسبانيان «حراكة» في شوارع المدينة ليلا، فيأكمل القراءة »
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