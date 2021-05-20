الرياضة
جامعة الشطرنج تعقد جمعها في 30 ماي
أعلنت الجامعة الملكية المغربية للشطرنج أنها ستعقد جمعها العام غير العادي في 30 ماي الجاري، على العاشرة صباحا بالقاعة التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء، للبت في النقط المدرجة في جدول الأعمال. ويتضمن جدول الأعمال التحقق من الصلاحيات، ومن توفر النصاب، وكلمة الرئيس الافتتاحية، وتعيين فاحصي الأصوات ومقرري المحاضر، والتداولأكمل القراءة »
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