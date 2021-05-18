أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد “الأربعاء” من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح” على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد “الأربعاء”، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبار منها “قنابل ومدرعات لمنع تدفق الآلاف على سبتة” و”إحباط تهريب 4 ملايير من الدوفيز”، ثم صفحة الحدث بعنوان “اجتياح سبتة”، وأيضا حوار بعنوان “برضاش: نراهن على تحقيق الشفافية”، و”خاص” بعنوان “إقلاع البيضاء…المشروع المؤجل”، وكذلك صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “اعتقالات وتخريب في حرب الإلترات بالبيضاء”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “التحقيق في ابتزاز وتحايل بالكرة النسوية”.