كورونا…397 حالة إصابة جديدة و378 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 397 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و378 حالة شفاء، وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح ستة ملايين و768 ألفا و161 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ أربعة ملايين و581 ألفا و385 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 515 ألفا و420 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 503 آلاف و861 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,8 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9105 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين البيضاء – سطات (256)، والرباط سلا القنيطرة (34)، ومراكش آسفي (33)، وطنجة تطوان الحسيمة (26)، وسوس ماسة (17)، ودرعة تافيلالت (12)، وبني ملال خنيفرة (8)، والعيون الساقية الحمراء (4)، وكلميم واد نون (3)، والداخلة وادي الذهب (2)، والشرق (2).