ترويج وحيازة المخدرات يطيحان بثلاثة أشخاص في القنيطرة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم السبت، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم على مستوى الطريق السيار الرابط بين مدينتي طنجة والقنيطرة، مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة خفيفة كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 1435 قرص مخدر، من بينها 900 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” و535 قرص طبي مخدر من نوع “نورداز”.

وأضافت المديرية أن عملية تنقيط المشتبه فيهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أظهرت أن أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني من قبل مصالح الشرطة القضائية بالقنيطرة، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.

وسجل المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

(ومع)