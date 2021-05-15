تشجيع الانتقال إلى اقتصاد أخضر شامل بجهة كلميم وادنون

دعا عدد من المهتمين والخبراء البيئيين والمتدخلين القطاعيين المعنيين الى إرساء حكامة بيئية و تشجيع الانتقال و التحول إلى اقتصاد أخضر شامل على صعيد جهة كلميم واد نون و تشجيع و مواكبة المشاريع المندرجة في إطار الاقتصاد الأخضر و الدائري.

كما دعا هؤلاء، خلال ندو علمية نظمتها ، مؤخرا، (جمعية موارد البيئة والتنمية) حول موضوع “التدبير المستدام للموارد الطبيعية وإكراهات التغيرات المناخية والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر بجهة كلميم واد نون التحديات والآفاق”، الى استعمال الطاقات المتجددة في مجال الري ومصاحبته بترشيد استعمال المياه الجوفية.

وأكدوا في توصيات توصلت بها الوكالة، على أهمية وتثمين و تشجيع البحث العلمي في مجالات البيئة و التنمية المستدامة بجهة كلميم واد نون .

وأوصوا كذلك بجملة من التوصيات منها إدراج البرامج و الاستراتيجيات القطاعية على مستوى الجهة حول البيئة و التنمية المستدامة و تكريس مبدأ الإلتقائية فيما بينها ضمن المخطط التنموي للجهة، و تشجيع الزراعات المجالية المتكيفة مع التغيرات المناخية ،وتبني معايير الاستدامة في المشاريع السياحية .

كما حثوا على ضرورة التعجيل بتنفيذ توصيات المخطط الوطني للنفايات المنزلية الذي يوصي بتقليص عدد المطارح العمومية و استغلال مطرح واحد بالإقليم و خلق مركز فرز و إعادة تدوير النفايات و بما يساهم في خدمة البيئة و خلق فرص شغل.

(ومع)