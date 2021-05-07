هيكل: الأدوية المتوفرة تدبر السلالة العادية والمتحورات الأخرى لكورونا

اعتبر الدكتور جعفر هيكل أستاذ الطب وعلم الأوبئة أن من شأن الأدوية المتوفرة حاليا للتصدي لفيروس (كوفيد-19) أن تدبر السلالة العادية والمتحورات الأخرى للفيروس.

وأكد الأخصائي في الأمراض المعدية والصحة العمومية، أن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح يجب أن تتواصل، لأن الفيروس الرئيسي المتفشي بالمغرب هو من نوع السلالة العادية، كما أن المتحور الهندي ، حاليا ، محدود جدا (لم يتم رصد إلا حالتين فقط لحد الآن)، داعيا إلى الإبقاء على الالتزام بالحيطة والحذر.

وقال “نحن في الطريق الصحيح، ويجب علينا الإبقاء على المراقبة الوبائية لتجنب أي تأثير على استراتيجية التطعيم”، مشيرا إلى أن اللقاحين المتاحين بالمغرب (سينوفارم أو أسترازينيكا) لهما فعالية مرتفعة تتراوح بين 70 و80 في المائة بحسب الخريطة والساكنة.

ولدى تطرقه للمتحور الهندي، أفاد الدكتور هيكل بأن له خصائص معينة، لاسيما نشاطه المزدوج حيث يدخل بسهولة كبيرة إلى الخلايا المصابة وبالتالي ينتقل بسهولة أكبر، فضلا عن أنه يتخلص من الأجسام المضادة بمعنى أنه “يتخلص من جهاز المناعة لدينا الذي يحمينا”.

وتابع أنه “علميا، ينتقل هذا المتحور بسرعة أكثر مقارنة بالسلالة العادية، وذلك بقدرة انتقال إضافية بنسبة 28 في المائة”، مسجلا أن المعطيات العلمية لم تحدد درجة خطورته وما إن كان يسبب المزيد من المضاعفات والحالات الحرجة التي تتطلب الإنعاش.