جماعة طنجة تصادق على مشاريع واتفاقيات تعاون دولي

صادق مجلس جماعة طنجة، أمس الخميس، على سلسلة من الاتفاقيات الرامية لتعزيز التعاون الدولي ،وحماية حقوق الحيوانات وتسمية الشوارع والأزقة ، إضافة الى مشاريع ثقافية واجتماعية.

ووافق أعضاء مجلس جماعة طنجة، بإجماع الحاضرين في الجلسة الأولى لدورة شهر ماي المنعقدة بمقر الجماعة، على عقد اتفاقية تعاون وشراكة بين مدينة طنجة ومدينة مومباسا الكينية، وعلى عقد اتفاقية مماثلة مع مدينة فيراكروز المكسيكية.

كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة لإنجاز محجز جماعي للكلاب والقطط الحيوانات الضالة، وعلى اقتناء وتركيب مرافق صحية للعموم جاهزة للاستعمال، وعلى اتفاقية لتأهيل شبكة الماء والتطهير السائل بالمدينة العتيقة لطنجة.

إلى جانب الموافقة على نزع ملكية بعض العقارات للمصلحة العامة، أقر أعضاء الجماعة تسمية مجموعة من الشوارع والأزقة، وإحداث طريق جديد بمنطقة مشلاوة، وعلى ملتمس لمقاطعة السواني لتسييج وادي السواني ، الذي يمر من وسط المدينة.

ثقافيا، تم تأجيل بت جماعة طنجة في قبول هبة من عائلة رائد الموسيقى الأندلسية مولاي أحمد الوكيلي إلى الجلسة المقبلة، بينما تم تدارس ملتمس لمقاطعة السواني حول وضعية المكتبة الجماعية، وملتمسين لمقاطعة بني مكادة للمصادقة على دفتر تحملات مسرح محمد الحداد ، ودفتر تحملات دار الحي السعادة.

بينما على المستوى الاجتماعي، تمت برمجة دراسة مجموعة من العرائض المقدمة في إطار الديموقراطية التشاركية لتمكين الأشخاص ذوي إعاقة الصم من الولوج إلى خدمات الجماعة، وإحداث مركز للإيواء المؤقت للنساء في وضعية صعبة بطنجة، وخلق فضاء تشاوري حول الإعاقة، وإحداث فضاء لعاملات المنازل بطنجة.

وقد تم تأجيل المصادقة على لائحة الهيئة الاستشارية للشباب بجماعة طنجة إلى الجلسة الثانية من الدورة، والتي ستنعقد يوم الخميس 20 ماي الجاري، وستخصص لتحديد مبلغ المنحة الإجمالية المخصصة للمقاطعات الأربع، وإجراء تحويلات ببعض فصول الميزانية، ومراجعة القرار الجبائي، وبيع المنتوج الغابوي، والمصادقة على دفاتر تحملات سوق الجملة للخضر والفواكه وبعض مرافقه، إلى جانب تقديم عرض حول الحصيلة الانتدابية 2015 – 2021.

(ومع)