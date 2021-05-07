وطنية
برقية تعزية من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم الداه محمد الأغضف
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الصحفي المرحوم الداه محمد الأغضف. ومما جاء في برقية جلالة الملك “علمنا ببالغ التأثر بنبأ وفاة الصحفي المقتدر، المرحوم الداه محمد الأغضف، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان”. وأعرب جلالة الملك “بهذهأكمل القراءة »
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