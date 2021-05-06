بورصة البيضاء…ارتفاع في وتيرة التداولات عند الافتتاح

سجلت بورصة البيضاء، صباح اليوم (الخميس)، ارتفاعا في وتيرة التداولات، نتيجة صعود طفيف لمؤشرها الرئيسي مازي بـ 0,26% إلى 11.985,28 نقطة.

وبالوتيرة نفسها، ربح مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 0,31% ليستقر عند 978,73 نقطة، فيما استقر ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، عند 9.748,15 نقطة (0,27%).

وعلى مستوى المؤشرات الدولية، بقي “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” شبه مستقر عند 11.031,13 نقطة، في حين صعد “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” إلى 10.222,34 نقطة بزائد 0,15%.

وبدوره، تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” بـ 0,19% إلى 910,59 نقطة.