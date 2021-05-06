وطنية
زعيم “بوديموس” ينسحب من الحياة السياسية
مني «بابلو إغليسياس توريون»، زعيم حزب «بوديموس» الإسباني، بهزيمة قاسية، في الانتخابات التي جرت أول أمس (الثلاثاء)، ما دفعه إلى إعلان استقالته من منصبه، وانسحابه من الحياة السياسية. ويعد إغليسياس توريون معاديا للمغرب، إذ يساند أطروحة جنرالات الجزائر في دعم الميليشيات الإرهابية لـ «بوليساريو»، لزعزعة استقرار المغرب ومعاكسة وحدته الترابية.أكمل القراءة »
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