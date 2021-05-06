الرياضة
العسري يواصل انتصاراته بإسقاط الحسنية
قال إن الفوز تأتى بالعمل والاجتهاد وليس مفاجأة حقق رجاء بني ملال ومدربه مصطفى العسري، إنجازا لافتا ببلوغ نصف نهائي كاس العرش، على حساب حسنية أكدير(2-0)، أول أمس (الثلاثاء)، بالملعب الشرفي ببني ملال. وحرم الفريق الملالي ضيفه من مواصلة سلسلة الانتصارات، التي حققها أخيرا بفوزه على أعتى فرق النخبة الوطنية.أكمل القراءة »
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