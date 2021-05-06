حوادث
تفكيك شبكة التهجير بالناظور
أفادت مصادر “الصباح”، أن عناصر تابعة لمصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن الناظور، تمكنت زوال الاثنين الماضي، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 46 عاما، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة السرية، والاتجار بالبشر. واقتيد المعني بالأمر إلى مقر الشرطة القضائية بالناظور للاستماع إليه تمهيديا، في محضرأكمل القراءة »
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