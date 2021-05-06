الرياضة
“الماص” يسابق الزمن لتأهيل أجراي
يسارع الطاقم الطبي للمغرب الفاسي لكرة القدم الزمن لاسترجاع خدمات المهاجم علاء الدين أجراي في مباراة، اليوم (الخميس)، أمام المغرب التطواني، لحساب ربع نهائي كأس العرش في العاشرة بمركب مولاي عبد الله بالرباط. وقرر عزيز السليماني، المدرب المؤقت للمغرب الفاسي، استدعاء أجراي ضمن قائمة اللاعبين المستدعين للمباراة، وأن إمكانية إشراكهأكمل القراءة »
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