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إسبانيا تستدعي غالي للمحاكمة في قضية اختطاف وتعذيب
علم اليوم الاثنين لدى أحد المشتكين أن زعيم انفصاليي “البوليساريو”، المدعو إبراهيم غالي، الموجود حاليا في مستشفى في لوغرونيو بإسبانيا، قد استدعي للمثول أمام القضاء الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، في قضية تتعلق بالاختطاف والتعذيب. وأكدت مصادر قضائية في مدريد كما نقلت ذلك وسائل الإعلام الإسبانية، أن استدعاء إبراهيم غالي للمثولأكمل القراءة »
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