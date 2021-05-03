أخبار وطنية ورياضية في عدد الثلاثاء من جريدة الصباح

“رجال أعمال ممنوعون من السفر”… “إسبانيا تستدعي غالي للمحاكمة”… “اختفاء غامض لأرشيف مديرية الرياضة”… “المغرب يخفف القيود في الصيف”… ”تدبير انتخابات المأجورين بمرسوم 1959”… “البيضاء “تنسحب” من “ليدك””… “تفكيك عصابة تنصب باسم القضاء”… “الحنكاري: لا أجور للنواب السلاليين”… “الحجر يهدد الوداد”… حوار بعنوان “رياضة رمضان… فوائد ومخاطر”… سلسلة حلقات رمضانية حول مواضيع مختلفة من بينها “حبشي… أوراق من ذاكرة معتقل”….”جرائم في زمن الحجر”… “حادة أوعكي… المرأة الفولاذية”… “تاريخ الأطباق المغربية”… وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية في عدد غد الثلاثاء من جريدة الصباح.