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بانوراما

نصائح مع الزغاري

منذ 25 ثانية
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لطفي الزغاري دكتور مختص في مجال التغذية والرياضة “الميرلان” خلال الشهر الفضيل ينبغي التقليل من تناول اللحوم الحمراء والدواجن واستبدالها بالأسماك وفي مقدمتها “الميرلان”، التي تعتبر أفضل الأنواع لاحتوائها على مواد مفيدة مثل اليود و”أوميغا 3″، المفيدة للجهاز العصبي وللذاكرة. وينصح بتناول سمك “الميرلان” مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوعأكمل القراءة »


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منذ 25 ثانية
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