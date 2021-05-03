وطنية
القانون الجنائي يفجر الأغلبية
العثماني يفشل في إخماد حرب «الإثراء غير المشروع» بين الرميد وبنعبد القادر فشل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في إخماد الحرب الدائرة رحاها بين وزير العدل، محمد بنعبد القادر، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، وسلفه المصطفى الرميد، القيادي في العدالة والتنمية، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان. وقالت مصادرأكمل القراءة »
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