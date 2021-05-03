الأولى
أقوى بارون مخدرات لخلافة غالي
مصطفى سيد البشير متورط في تهريب الأسلحة من مخازن القذافي بقلم: الفاضل الرقيبي أمام حالة الانهيار الداخلي الذي تعيشه “بوليساريو”، يحاول جنرالات الجزائر لملمة محيط غالي، وتوجيهه للتهييء لما بعد رحيله، الذي يبدو وشيكا، بعد الخرجة الأخيرة لوزير داخليته، ورجله القوي، مصطفى محمد علي سيد البشير، على شاشة تلفزيون الجبهة،أكمل القراءة »
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