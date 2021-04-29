مؤشرات الموسم الفلاحي تبشر بإنتاج قياسي بجهة طنجة

أكدت المديرية الجهوية للفلاحة بطنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم (الخميس)، أن مؤشرات الموسم الفلاحي الحالي تبشر بإنتاج قياسي.

وأوضحت المديرية الجهوية للفلاحة، في بلاغ لها أن التساقطات المسجلة منذ بداية السنة خلقت ظروفا ملائمة لتسريع زراعة الحبوب وتحسن حالة المزروعات الخريفية، لاسيما الحبوب والقطاني، والزراعات السكرية، مبرزة أن “مختلف المؤشرات تبشر بإنتاج قياسي هذه السنة”.

في هذا الصدد، أشارت إلى أنه تم زرع أزيد من 344 ألف هكتار من الحبوب و 17 ألفا و103 هكتارات من القطاني و59 ألفا و 900 هكتار من المزروعات العلفية (البرسيم، الشعير…)، و6 آلاف و 926 هكتار من النباتات السكرية.

وبالنسبة للخضروات، تم زرع أزيد من 36 ألف هكتار، تتوزع على 21 ألف هكتار تمت زراعتها خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2020 إلى فبراير الماضي، بالإضافة إلى 15 ألف هكتار المبرمجة خلال فصل الربيع، والتي فاقت نسبة الإنجاز فيها 70 في المائة إلى غاية نهاية أبريل 2020.

وذكرت المديرية الجهوية للفلاحة بأن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتميز بتنوع مهم في إنتاج الخضروات، لاسيما البطاطس والطماطم والبصل والثوم والبازلاء الخضراء والفول واللفت والقرعيات بصفة عامة، بالإضافة إلى البطيخ والدلاح والفواكه الحمراء الصغيرة، إلى غير ذلك من المنتوجات الربيعية.