أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الجمعة من جريدة الصباح

“إغلاق الحدود في وجه منعشين ومنتخبين”…”سقوط أخطبوط أمن الرباط”… ”سقوط أخطبوط أمن الرباط”…”المقرئ أبوزيد يفر من لجنة الداخلية”…”نجل مشؤول في ملف السطو على عقار”… “برلمانيان متورطان في سرقة شيكات”… “أنظار الوداد والرجاء تتجه إلى القاهرة”…”الجامعي: وكيل يتحكم في “الماص””… “الحبـس لمسـؤول دركـي

اختلس 116 مليونا”… سلسلة حلقات رمضانية حول مواضيع مختلفة من بينها “الشاذلي…حقيقة المراجعة الفكرية”….”أصوات منسية من ذاكرة الطرب”…. “أوراق حراك : رحلة الموت…. حمو فاضيلي : الكومندو…معمرون تحت القبة…حادة أوعكي :المرأة الفولاذية”… حوار بعنوان “أمراض اللثة تسبب الرائحة المزعجة”، وغيرها من المواضيع والأخبار المثيرة تجدونها في عدد غد الجمعة من جريدة الصباح.