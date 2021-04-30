خاص
“أليـوبوليـس” و”أكروبـول”… عاصمـة الصناعـة الغذائيـة
أزيد من 440 وحدة للتثمين في فروع الصناعة الغذائية بجهة سوس يمثل قطاع الصناعة الغذائية بجهة سوس ، منذ إحداث وتجهيز قطبي الصناعة الغذائية بأكادير “هليوبوليس” قطبا للصناعة الغذائية البحرية، و”أكروبول”قطبا للصناعة الغذائية الفلاحية، رافعة للصناعة الغدائية بالجهة، إذ سيلعب تفعيل القطبين دورا أساسيا في مجالات تحويل وتثمين وتحسين جودةأكمل القراءة »
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