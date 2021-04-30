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الرياضة

الخميسات يستعيد ستة لاعبين

منذ 35 ثانية
يسترجع الاتحاد الزموري للخميسات خدمات ستة من أبرز لاعبيه، حين يرحل بعد غد (الأحد)، لمواجهة الوداد الرياضي الفاسي في العاشرة ليلا، لحساب الدورة 20 من بطولة القسم الثاني. وستعرف تشكيلة الاتحاد الزموري للخميسات عودة عماد سربوت وهشام الراموش ويوسف السكتيوي وحمزة عرفة بعد استنفادهم عقوبة التوقيف، إضافة إلى كريم رزقي ومروانأكمل القراءة »


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منذ 35 ثانية
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