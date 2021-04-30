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برلمانيان متورطان في سرقة شيكات

منذ 33 ثانية
الفضيحة فجرها متهمان بالمحكمة ومحامي الضحية يطالب بالتحقيق معهما فجر متهمان في ملف سرقة وثائق وشيكات من مكتب رجل أعمال بأكادير، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية المدينة، فضيحة مدوية، الثلاثاء الماضي، بعدما وجها أصابع الاتهام إلى برلمانيين سابقين بالمدينة ومحام، بالوقوف وراء تلك السرقة. وذكر المتهمان أن البرلمانيين اتفقا معهماأكمل القراءة »


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منذ 33 ثانية
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