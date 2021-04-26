تلقيح أزيد من 125 ألف شخصا ضد كوفيد 19 بأزيلال

بلغ عدد المستفيدين من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بإقليم أزيلال إلى غاية الآن 125 ألفا و650.

وأوضحت المندوبية الإقليمية للصحة بأزيلال أنه تم إلى حدود الآن تلقيح أزيد من 65 ألفا و861 مستفيد بالجرعة الأولى، و59 ألف و789 بالجرعة الثانية.

وتستهدف حملة التلقيح بإقليم أزيلال أزيد من 368 ألف من الساكنة التي يتجاوز سنها 17 سنة، حيث تم تحديد 75 محطة تلقيح ثابتة، وأزيد من 450 نقطة تلقيح متنقلة.

من جهة أخرى، ظل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بإقليم أزيلال منذ تفشي الجائحة مستقرا في 2278 حالة إلى غاية 6 أبريل الجاري.

واستقرت حالات الشفاء منذ 16 مارس في 2224 شخصا خصوصا في كل من الجماعتين الحضريتين لأزيلال ودمنات.

وسجل إقليم أزيلال 52 حالة وفاة بسبب كوفيد -19 منذ بداية الوباء، منها 21 في الجماعة الحضرية لأزيلال و11 في الجماعة الحضرية لدمنات.