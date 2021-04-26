انخفاض حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بنحو 75 في المائة

سجلت حركة النقل الجوي عبر مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة عند نهاية مارس الماضي، انخفاضا بنسبة 06ر75 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وسافر عبر مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة الجارية ما مجموعه 3358 مسافرا، مقابل 13 ألف و464 مسافرا في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق المعطيات الاحصائية للمكتب الوطني للمطارات.

ويعتبر مطار الحسيمة الشريف الإدريسي ثاني أهم معبر جوي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بعد مطار طنجة ابن بطوطة الدولي، الذي استقبل العام الماضي ما مجموعه 490 ألفا و 488 مسافرا، أي بتراجع بنسبة 63.85 في المائة مقارنة مع 2019.

وقد استقبلت مطارات المملكة خلال شهر مارس من السنة الجارية ما مجموعه 400 ألفا و 865 مسافرا، مقابل مليونين و 66 ألفا و 199 مسافرا خلال مارس من عام 2019 ، و 941 ألفا و 790 مسافرا خلال مارس 2020، أي بتراجع على التوالي بنسبة 80,60 و 57,44 في المائة.