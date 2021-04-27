مجتمع
״الصناعة التقليدية للجميع״ في 10 مدن
أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، بشراكة مع مجموعة «أراديل كابيتال» ومؤسسة دار الصانع ومكتب تنمية التعاون، عملية ترويجية واسعة النطاق تهدف إلى تسويق منتوجات الصناعة التقليدية المغربية في 12 مركزا للتسوق تابعة لمجموعة «أراديل كابيتال» ومنتشرة في عشر مدن، في إطار جهودها لدعم الجهات الفاعلة فيأكمل القراءة »
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