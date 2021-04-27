الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي من المنتظر أن يريح المدرب التونسي لسعد الشابي جردة، بعض اللاعبين الأساسيين بالرجاء الرياضي، خلال مواجهته لنكانا الزامبي، غدا (الأربعاء)، لحساب الجولة الأخيرة من مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية. وسيختار الشابي اليوم (الثلاثاء)، لائحة اللاعبين المشاركين في المباراة، بعد الحصة التدريبية بمركب الوازيس، فيما سيتكلف هشام أبوشروان بالمجموعة المتبقية،أكمل القراءة »
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