بركان… توقيع اتفاقيات للنهوض بروح المقاولة لدى الشباب

تميز اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم بركان، المنعقد مؤخرا، بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة لدعم روح المقاولة لدى الشباب.

وتتمحور الاتفاقية الأولى حول إحداث مركز الاحتضان والابتكار الصناعي لفائدة حاملي المشاريع والمقاولين الشباب، ووقعت بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وشركة التنمية المحلية مرافق بركان، بينما تهم الاتفاقية الثانية تسيير مركز الاحتضان والابتكار الصناعي من طرف شركة التنمية المحلية مرافق بركان.

بخصوص الاتفاقية الثالثة، والتي وقعت بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وبين المديرية الجهوية للفلاحة ومكتب الاستشارات الفلاحية وبين جمعية الريادة الشبابية، فتهم مواكبة وتأطير إحداث ودعم المقاولات الفلاحية للشباب.

وعرف اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، الذي انعقاد برئاسة عامل الإقليم، محمد علي حبوها، تقديم عرض مفصل حول المخطط الإقليمي للجيل الأخضر بإقليم بركان من طرف المدير الجهوي للفلاحة، محمد بوسفول، إلى جانب عرض ثان لرئيس قسم العمل الاجتماعي والتنمية البشرية وللمدير العام لشركة التنمية المحلية مرافق بركان حول مركز الاحتضان والابتكار الصناعي لدعم ومواكبة المقاولين الشباب وحاملي المشاريع.

ويتعلق العرض الثاني بالمنظومة الإقليمية للإدماج الاقتصادي للشباب، والتي ترتكز على دعم ومصاحبة التعاونيات الصاعدة والمبادرات الحرة والتشغيل الذاتي ضمن منصة الشباب، هذه الأخيرة التي ترمي لتقديم العديد من الخدمات المتاحة في وجه الشباب حاملي أفكار- مشاريع، بالإضافة إلى خدمات أخرى مرتبطة بالاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة بمراحلها الثلاثة (قبل وفي طور وبعد).

وسلطت المداخلتان الضوء على مركز الاحتضان والابتكار الصناعي الذي تشرف على تهيئته شركة التنمية المحلية وستساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تجهيزه ليشكل بذلك أول حاضنة للشباب المقبل على بلورة مشاريعه لمدة تمتد إلى 24 شهرا مع توفير تجهيزات ومعدات جد متطورة ستساعد على توفير مناخ الابتكار المنفتح ومحفز على الإبداع وتنمية القدرات وقيادة المشاريع نحو النجاح.

كما عرف اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تقديم عرض مفصل حول تقدم قافلة ريادة الأعمال الشباب المنظمة بشراكة بين المبادرة الوطنية والمديرية الإقليمية للشباب، وتميزت هذه القافلة بإقبال مهم من شباب وشابات الإقليم، حيث استقطبت 521 مشاركة من مختلف الجماعات التابعة لنفوذ الإقليم، وبلغ عدد المستفيدين من القافلة 111 شاب وشابة ينتمون لسبع جماعات محلية (رسلان، سيدي بوهرية، تافوغالت، أكليم، الشويحية، بوغريبة، زكزل) وتستمر ليومين في كل محطة بمحاور تكوينية متنوعة يؤطر مدربون متخصصون، تشمل الحس المقاولاتي وقيم المقاول والتسويق.

(ومع)