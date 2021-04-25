أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الاثنين من جريدة الصباح

“محاكمة تأديبية لضباط أمن كبار”… “اختفاء 15 مليارا خصصت لطرق دار بوعزة”… “باكوري في مرمى نيران صديقة”… “مدانون قضائيا يتهافتون على التزكيات”… ” عودة الصراعات بين رجال السلطة”… “احتجاز مستثمر يورط قائدا بمراكش”… “أزمة “بوليساريو” تتوسع ومدريد تتورط”…خاص بعنوان ”ليل رمضان… خرق وتمرد”…”هجرة جماعية تهدد الأندية”… سلسلة حلقات رمضانية حول مواضيع مختلفة من بينها “معمرون تحت القبة: الراضي… كبير البرلمانيين” ….”عاجل… بقلب مفتوح : هدم مسرح سبب ميلاد الثنائي عاجل وفلان”…. “رشق سيارات الأمن بالجديدة، وغيرها من الأخبار المثيرة تجدونها في عدد غد الاثنين من جريدة الصباح