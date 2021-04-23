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أخبار 24/24

موراتينوس: المغرب يظل “نموذجا في احترام الأديان”

منذ يومين
  قال الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتينو، الخميس ، إن المغرب يظل “نموذج ا في احترام الأديان”، واصفا زيارة قداسة البابا للمغرب ، قبل سنتين ، بأنها تجسيد “لإرادة قوية للتعايش بين الديانات الإبراهيمية”. وأوضح موراتينوس في إفطار رمضاني افتراضي نظمه المركز المغربي للتسامح وحوارأكمل القراءة »


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منذ يومين
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