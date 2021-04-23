أخبار 24/24
أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد السبت والأحد من جريدة الصباح
“التحقيق في الاتجار السري بالمحروقات”…”مسؤولون بالرياضة أمام جرائم الأموال”… ”80 سنة لعصابة القاضي”…”شهادات سكنى بـ 6000 درهم!” …”المتر المربع يقفز إلى 8 ملايين بروش نوار!”… “”جدل بالرجاء بسبب منحة”… “”الحريك” يعود إلى الواجهة”… ملف خاص بعنوان “يخ منو وعيني فيه”… إنتاجات رمضان تتعرض كل سنة للانتقادات وتحقق كل موسم نسبأكمل القراءة »
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