إطلاق مشاريع لتقوية التزود بالماء الشروب بجرادة

تتواصل الجهود المبذولة لتقوية وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب بإقليم جرادة خاصة بالعالم القروي.

وأشرف عامل إقليم جرادة، مبروك ثابت، أمس (الخميس)، على إعطاء الانطلاقة لأشغال تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بجرادة والشروع في استغلال مشروع إنجاز محطة للطاقة الشمسية بجماعة أولاد سيدي عبد الحاكم من أجل تزويد محطة ضخ الماء بمركز الدغمانية بالطاقة الكهربائية.

كما اطلع المسؤول على ورشي مشروعي التزويد بالماء الشروب بجماعـتي لبخاتة ولمريجة، وذلك بحضور المديرين الجهوي والاقليمي للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، إلى جانب السلطات المحلية والأمنية ورؤساء الجماعات الترابية المعنية.

وأفاد بلاغ لعمالة إقليم جرادة أن هذا المشروع، الذي أنجز من طرف المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ( قطاع الماء ) بجرادة بكلفة ناهزت 4.7 مليون درهم وبتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، يروم تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب للمدينة.

ويشمل المشروع إنجاز عدة تدخلات تهم بناء وتجهيز محطة للضخ بسعة 15 لتر في الثانية، وخزان بسعة 200 متر مكعب ووضع 3.5 كلم من قنوات توزيع الماء الصالح للشرب.

كما سيمكن هذا المشروع، الذي سيشرع في استغلاله ابتداء من دجنبر المقبل، من تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب لساكنة تقدر بحوالي 6000 نسمة.