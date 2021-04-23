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الأقسام التحضيرية… الصفوة
تعد الأقسام التحضيرية أهم مرحلة لضمان أطر ذات كفاءة عالية في جميع التخصصات، لدرجة أن وزارة التربية الوطنية تصدر سنويا مذكرة وزارية لتنظيم شروط وآليات الالتحاق بها. وتشكل الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، أسلاكا تعليمية وإعدادية للدراسات لما بعد الباكلوريا، فهي تعد البوابة الرئيسية نحو معاهد عليا ذات تخصصات متعددة، قاسمهاأكمل القراءة »
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