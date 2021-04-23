خاص
المنظومة التربوية أكبر من سوق الشغل
اليوسفي: التوجيه والتكوين الجيدان سيمكنان من استثمار مهارات الطلبة قال عبد اللطيف اليوسفي، الخبير التربوي، وعضو سابق للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، هل المنظومة التربوية من وظائفها الأساسية توفير سوق الشغل؟، وهل من الضروري أن تكون المنظومة التربوية دائما في خدمة سوق الشغل ومتطلباته؟، مشيرا إلى أن هذه التساؤلات وقع حولهاأكمل القراءة »
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