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الرابور “مغربينو” يطلق “يا ناري”
طرح الرابور الإسماعيل ادراغة الملقب ب”مغربينو” فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان “يا ناري”، على قناته الرسمية على “يوتوب”. وتنضاف “يا ناري” للأغاني السابقة ل”مغربينو” وعددها عشر، إذ سبق أن قدمها في مجال موسيقى “الراب”، التي تحظى باهتمام شريحة واسعة من الجمهور، خاصة الشباب. وتعتبر “يا ناري” عملا من غناء وكلماتأكمل القراءة »
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