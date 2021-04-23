خاص
ما بعد “الباك”… مسارات النجاح
المدارس العليا الخاصة تعتبر الوجهة المفضلة للمتفوقين والانتقاء يحد من تكافؤ الفرص انتهت المهلة التي حددتها وزارة التربية الوطنية للتلاميذ المرشحين لاجتياز امتحان الباكلوريا لهذه السنة، يوم 12 أبريل الجاري، من أجل تدقيق المعطيات الخاصة بهم، من خلال الولوج إلى خدمة تدقيق المعطيات باستعمال حساب البريد الإلكتروني، ومعاينة معطيات بطاقةأكمل القراءة »
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