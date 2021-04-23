اذاعة وتلفزيون
“بابا علي” يتفوق في “تامزيغت”
المغامرات واختيار أماكن التصوير من أسباب تحقيقه نسب مشاهدة مرتفعة حقق مسلسل “بابا علي”، الذي يبث في رمضان على قناة “تامزيغت” كل يوم بعد الإفطار ، نسب مشاهدة كبيرة، إذ جذبت قصته المشوقة المليئة بالمغامرات المشاهدين الذين اكتشفوا غنى الطبيعة والتراث المغربي، من خلال الفضاءات التي تم اختيارها للتصوير. وقالأكمل القراءة »
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