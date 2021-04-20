تلقيح أزيد من 124 ألف شخص ضد كوفيد 19 بأزيلال

بلغ عدد المستفيدين من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بإقليم أزيلال إلى غاية الآن 124 ألفا.

وأوضحت المندوبية الإقليمية للصحة بأزيلال أنه تم إلى حدود الآن تلقيح أزيد من 64 ألفا و493 مستفيد بالجرعة الأولى، و59 ألف و609 بالجرعة الثانية.

وتستهدف حملة التلقيح بإقليم أزيلال أزيد من 368 ألف من الساكنة التي يتجاوز سنها 17 سنة، حيث تم تحديد 75 محطة تلقيح ثابتة، وأزيد من 450 نقطة تلقيح متنقلة.

من جهة أخرى، ظل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بإقليم أزيلال منذ تفشي الجائحة مستقرا في 2278 حالة إلى غاية 6 أبريل الجاري.

واستقرت حالات الشفاء منذ 16 مارس في 2221 شخصا خصوصا في كل من الجماعتين الحضريتين لأزيلال ودمنات.

وتم إجراء 31 ألف و464 اختبارا لفيروس كورونا على مستوى الإقليم منذ بداية تفشي الوباء.

وسجل إقليم أزيلال 52 حالة وفاة بسبب كوفيد -19 منذ بداية الوباء، منها 21 في الجماعة الحضرية لأزيلال و11 في الجماعة الحضرية لدمنات.