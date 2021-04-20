حوادث
تأديب 38 شرطيا بسبب الغش
استعانوا بـ ״غوغل״ للإجابة في الامتحانات الخارجية نزلت، مساء أول أمس (الخميس)، قرارات تأديبية، همت 38 شرطيا وشرطية، من مختلف الرتب والدرجات، لتورطهم في الغش في المباريات الخارجية، التي نظمتها مصالح الأمن الوطني. وينتمي رجال الشرطة المتورطون، إلى مجموعة من المصالح المركزية واللامركزية للأمن الوطني، كما من شأن القرارات أنأكمل القراءة »
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