أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الأربعاء) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الأربعاء)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “تبييض أموال بشركات تدبير مفوض” و”تبخر ملايين مطاردة كورونا”، وأيضا صفحة “رأي” بعنوان “المحكمة الدستورية انتصرت لسيادة الأمة”، ثم صفحات “نحن ورمضان”، التي تتضمن سلسلة حلقات رمضانية من بينها “من الذاكرة” و”عاجل…بقلب مفتوح” و”أسرار ملياردير بارون كوكايين”، وأيضا صفحات حوادث، التي تتضمن مقالا بعنوان “الحبس لضابطي أمن بالسراغنة”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “فرصة أخيرة لبركان بزامبيا”.