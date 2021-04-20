كورونا…720 حالة إصابة جديدة و625 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 720 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و625 حالة شفاء، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و684 ألف و557 شخصا. وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و193 ألف و888 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 506 آلاف و669 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 492 ألفا و725 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,2 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8959 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين البيضاء-سطات (544)، والرباط سلا القنيطرة (71)، ومراكش-آسفي (32)، والداخلة وادي الذهب (19)، والعيون الساقية الحمراء (17)، وطنجة تطوان الحسيمة (10)، والشرق (8)، وبني ملال خنيفرة (5)، وسوس ماسة (8)، وجهة درعة تافيلالت (3)، وكلميم واد نون (2)، وفاس مكناس (1).

وتتوزع حالات الوفاة بحالتين بجهة العيون الساقية الحمراء، وحالة واحدة بكل من جهات البيضاء-سطات والرباط سلا القنيطرة، ومراكش آسفي ودرعة تافيلالت والشرق.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1393,1 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4985 حالة.