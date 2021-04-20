أهمية ممارسة الرياضة في رمضان

تعد ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة أثناء الصيام، من الطرق المفيدة لمساعدة الجسم في تحريك الدهون المتراكمة، وإذابتها، لتتحول إلى طاقة يستفيد الجسم منها في مواصلة نشاطه البدني.

وينصح الأطباء بممارسة التمارين الرياضية خلال الشهر الفضيل قبل موعد الإفطار بساعة لتجنب الإرهاق، إذ تنشط الجسم وترفع معدل “الأيض”.

وتعتبر ممارسة الرياضة حين تكون المعدة فارغة، مفيدة في إحراق الدهون “العنيدة” في الجسم، حيث يكون مخزون السكر أوشك على الانتهاء، مما يضطر الجسم إلى استخدام الدهون مصدرا للطاقة.

ومن جهة أخرى، ينصح أن تكون التمارين الرياضية خفيفة، كما يعد المشي أفضل الأنواع التي يمكن القيام بها.

وينبغي كذلك تجنب ممارسة الرياضة بعد تناول الإفطار مباشرة، خاصة أن الدم الذي يحتاج الجسم إليه لحركة العضلات، ينتقل إلى الجهاز الهضمي للقيام بعملية الهضم.

ومن بين النصائح المهمة لممارسة الرياضة في رمضان الحرص على شرب ما لا يقل عن لترين من الماء، يوميا، لتفادي جفاف الجسم، وعدم إغفال أداء تمارين الإحماء، والابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو السكريات، بعد ممارستها.

أ.ك